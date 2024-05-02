Türkiye'de Çiğ Süt Üretimi Yüzde 0,4 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Çiğ Süt Üretimi Yüzde 0,4 Azaldı

Türkiye\'de Çiğ Süt Üretimi Yüzde 0,4 Azaldı

Türkiye'de geçen yıl üretilen çiğ süt miktarı yıllık bazda yüzde 0,4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 ton oldu. İnek sütü üretimi hafif bir artış gösterirken, keçi sütü, koyun sütü ve manda sütü üretimleri ise azaldı. Çiğ süt üretiminin büyük bir kısmını inek sütü oluşturdu.

02.05.2024 10:33
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Türkiye'de geçen yıl üretilen çiğ süt miktarı yıllık bazda yüzde 0,4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022'de 21 milyon 563 bin 492 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2023'te yüzde 0,4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 tona geriledi. Bir önceki yıla göre keçi sütü üretimi yüzde 0,5, inek sütü üretimi yüzde 0,2 artarken koyun sütü üretimi yüzde 12,5 ve manda sütü üretimi yüzde 1,3 azaldı.

Geçen yıl çiğ süt üretiminin yüzde 92,9'unu inek sütü, yüzde 4,3'ünü koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.

Türkiye'de 2022 ve 2023 yıllarında üretilen çiğ süt üretimleri (ton) şöyle:

20222023
İnek sütü 19.912.135 19.961.908
Manda sütü 43.589 43.025
Koyun sütü1.067.342 933.576
Keçi sütü540.426 543.058
Toplam21.563.492 21.481.567

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Çiğ Süt Üretimi Yüzde 0,4 Azaldı - Son Dakika

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