Türkiye'de dün günlük bazda 961 bin 710 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 31 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 382 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 494 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 961 bin 710 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 955 bin 31 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,6 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 856 megavatsaat elektrik ihracatı, 645 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.