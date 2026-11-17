Türkiye'de dün günlük bazda 972 bin 572 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 962 bin 577 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 992 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 616 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 972 bin 572 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 962 bin 577 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,4 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 790 megavatsaat elektrik ihracatı, 1645 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.