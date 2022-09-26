Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

26.09.2022 10:08
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 720 bin 209 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 731 bin 992 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 720 bin 209 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 731 bin 992 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 541 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 74 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 720 bin 209 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 731 bin 992 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile doğal gaz ve yüzde 17 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 894 megavatsaat elektrik ihracatı, 23 bin 677 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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