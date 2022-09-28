Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 259 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 834 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 733 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 884 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 858 bin 259 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 834 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,3 ile doğal gaz ve yüzde 17 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 786 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 361 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.