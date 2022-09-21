Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

21.09.2022 10:46
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 902 bin 57 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 746 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 902 bin 57 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 746 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 952 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 424 megavatsaatle 07.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 902 bin 57 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 746 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,4 ile ithal kömür ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 924 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 615 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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