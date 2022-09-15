Türkiye'de dün günlük bazda 910 bin 772 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 29 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 385 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 519 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 910 bin 772 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 29 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,1 ile ithal kömür ve yüzde 13,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 126 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 383 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.