Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

04.09.2022 10:08
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 958 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 47 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 958 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 47 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 62 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 442 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 958 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 47 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 733 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 bin 929 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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