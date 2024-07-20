Türkiye'de Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 191 bin 72 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 189 bin 507 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 961 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 655 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 191 bin 72 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 189 bin 507 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tüketimle günlük bazda rekor kırıldı.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulama, elektrik tüketiminde zirvenin görülmesinde etkili oldu. Elektrik tüketiminde daha önceki en yüksek seviye, 18 Temmuz'da 1 milyon 187 bin 871 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 170 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 557 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.