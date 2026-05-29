Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

29.05.2026 10:43
Dün Türkiye'de 683 bin 718 MWh elektrik üretimi, 666 bin 129 MWh tüketim gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 683 bin 718 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 666 bin 129 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 997 megavatsaatle 13.00'te, en düşük tüketim ise 22 bin 252 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 40,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,8 ile güneş santralleri ve yüzde 10,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 22 bin 812 megavatsaat elektrik ihraç etti, 4 bin 822 megavatsaat elektrik ithal etti.

Kaynak: AA

