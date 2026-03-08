Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

08.03.2026 10:42
Dün Türkiye'de 970 bin 761 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 962 bin 843 MWh olarak kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 425 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 119 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 15,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye dün 12 bin 411 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 445 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

