Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

24.06.2026 10:57
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Dün Türkiye'de 1 milyon 52 bin 599 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 45 bin 483 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 52 bin 599 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 45 bin 483 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 468 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 894 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 52 bin 599 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 45 bin 483 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,5 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 15,3 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 91 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 975 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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