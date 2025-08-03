Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Arasındaki Fark

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 118 bin 660 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 108 bin 653 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 185 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 38 bin 1 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 118 bin 660 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 108 bin 653 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 932 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 925 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.