Türkiye'de Elektrikli Araç Dönüşümü Hızlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de Elektrikli Araç Dönüşümü Hızlanıyor

Türkiye, 2028'e kadar elektrikli araç soket sayısını 100 bine çıkarmayı hedefliyor.

14.11.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de elektrikli araç kullanımını artırmak ve sektörü desteklemek amacıyla güçlü enerji altyapısı kurulması ve soket sayısının 2028 sonunda 100 bine çıkarılması amaçlanıyor.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planından yaptığı derlemeye göre, net sıfır odaklı karbon emisyon hedefinde elektrikli araçlar için soket sayısı 2024 sonunda 20 bin olarak belirlenmişti. Bu hedef ekim sonunda 24 bin 472 soketle geçilmişti.

Ulaştırmada elektrikli araç dönüşümünde, çevrenin korunması, kirlilik oluşumunun önlenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve enerjinin verimli kullanımının sağlanması hedefler olarak belirlendi.

Küresel ölçekte hidrojen, depolama ve elektrikli araçlar gibi temiz enerji dönüşümüne yönelik yeni teknolojiler ortaya çıkarken, Türkiye'de de benzer projelerin artması bekleniyor.

Bu kapsamda, ulaşımda elektrikli araç kullanımını artırmak ve bu sektörü desteklemek amacıyla güçlü enerji altyapısı kurulması hedeflenirken, soket sayısının 2028 sonunda 100 bine çıkarılması amaçlanıyor.

Toplam sıfır araç satışları içinde elektrikli araçların payının giderek artması ve bu artışın devam edeceği beklentisi bulunuyor.

Ayrıca, stratejide elektrikli araç şarj istasyonlarının girişimciler için yeni yatırım fırsatları sunması da değerlendiriliyor.

Elektrik iletim ve dağıtım altyapısını güçlendirme hedefi

Bu kapsamda, elektrik şebeke altyapısının yenilenebilir enerji ve elektrikli araçların potansiyel gelişimine göre güçlendirilmesi planlanırken, elektrikli araç şarj istasyon ağının geliştirilmesi ile elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Elektrikli araçların şarj işlemi esnasında tüketimin artması şebeke esnekliğini de ön plana çıkarıyor, bu amaçla esnekliğin artırılması ihtiyacı dikkate alınacak.

Ulaşımda temiz enerji dönüşümü kapsamında elektrik iletim, dağıtım altyapısını güçlendirmeye yönelik projeksiyon ve planlar yapılması da gündemde bulunuyor.

Bu kapsamda, şebeke güvenliğine yönelik yatırımlar yapılırken dağıtım şirketlerinin süreçteki rolünün artırılması da önem kazanıyor.

Öte yandan, elektrikli araç sayısının öngörülemeyecek şekilde artması nedeniyle soket sayısının yetersiz kalabilmesi ile elektrikli araç sayısının öngörülemeyecek şekilde artması nedeniyle oluşacak ani yük artışlarının şebeke kararlılığını olumsuz etkileyebilmesi riskleri de dikkate alınıyor.

Elektrikli araç şarj altyapısına yönelik hazırlanan projeksiyon sayısının da artırılması hedefleniyor. 2024'te 1 projeksiyon oluşturulması beklenirken, bunun 2028'de 3'e çıkarılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrikli Araç Dönüşümü Hızlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:32 Cimbom’a bedava dünya yıldızı Cimbom'a bedava dünya yıldızı
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:59 ATM’lerde bazı şifreler yasaklandı ATM'lerde bazı şifreler yasaklandı
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 12:55:32. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Elektrikli Araç Dönüşümü Hızlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.