Türkiye'de Elektrikli Otomobil Sayısı Son 2 Yılda 7,3 Kat Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrikli Otomobil Sayısı Son 2 Yılda 7,3 Kat Arttı

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı son 2 yılda 7,3 kat artış göstererek 105 bini aştı. Elektrikli otomobil sayısındaki artış, altyapı ve şarj istasyonlarının sayısındaki artış ve yerli otomobil TOGG'un yollara çıkmasıyla hız kazandı. Türkiye genelinde her 9 elektrikli araca 1 şarj istasyonu düşüyor. Şarj soketi sayısının 2025'te 34 bin 278'e yükseltilmesi planlanıyor.

04.06.2024 11:13
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Türkiye'de elektrikli otomobiller yaygınlaşmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil sayısında son 2 yılda 7,3 kat artış görüldü. 2011 yılında 24 olan elektrikli otomobil sayısı Nisan ayında 105 bini aştı.

Türkiye'de trafiğe kaydedilmeye başladığı 2011 yılında 24 olan elektrikli otomobil sayısı, yıllar içerisindeki gelişimiyle 2024 Nisan itibarıyla 105 bin 603'e ulaştı. Elektrikli otomobil sayısı 2011 yılından 2022 yılına kadar her yıl birbirini takiben ortalama 2 kat artış gösterirken, altyapı ve şarj istasyonlarının sayısındaki artış ve yerli otomobil TOGG'un yollara çıkmasıyla pik yaptı.

Son 2 yılda elektrikli sayısındaki artış ivme kazandı. 2022 yılında 14 bin 552 olan elektrikli otomobil sayısı Nisan ayında tam olarak 7,3 katına ulaştı.

Her 9 araca bir istasyon düşüyor

Elektrikli araç endüstrisinin ilerlemesinde şarj istasyonu ve altyapı gelişmesi de rol oynuyor. Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 2022 yılında 6 bin 500 olarak gerçekleşti. 2023 sonunda ise 2 kata yakın artışla 12 bini aştı. Her 9 elektrikli araca 1 şarj istasyonu düşüyor.

2025'te şarj soketi sayısının 34 bin 278 yükseltilmesi planlanıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Elektrikli Araç ve Şarj Altyapısı Projeksiyonu'na göre şarj altyapısına yönelik çalışmaların geliştirilmesiyle şarj istasyon ve soket sayılarında da artış bekleniyor. Şarj soketi sayısı 2025'te düşük senaryoya göre 34 bin 278, orta senaryoya göre 46 bin 70, yüksek senaryoya göre ise 61 bin 897 olarak hesaplanıyor.

Sıfır otomobilde elektriklinin payı yüzde 8,3

Öte yandan ODMD'nin Ocak-Mayıs dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazarı raporuna göre, genel otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 10,25 oranında artarak 375 bin 97 adet oldu. Elektrikli otomobil satışları 31 bin 70 adetle yüzde 8,3 pay aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrikli Otomobil Sayısı Son 2 Yılda 7,3 Kat Arttı - Son Dakika

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