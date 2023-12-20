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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 922 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 615 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 05.00'te kaydedildi. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye\'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı
20.12.2023 - 10:49,
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Türkiye'de dün günlük bazda 922 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 615 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 159 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 682 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 922 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 615 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,9 ile doğal gaz santralleri, yüzde 20,2 barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 408 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 582 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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