Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 758 bin 661 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 773 bin 811 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 921 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 536 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda 758 bin 661 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 773 bin 811 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 15,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 805 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 82 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.