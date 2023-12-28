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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 871 bin 837 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 475 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı. Türkiye dün 6 bin 462 megavatsaat elektrik ihracatı, 23 bin 163 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
28.12.2023 - 10:19,
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Türkiye'de dün günlük bazda 871 bin 837 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 475 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 931 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 294 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 871 bin 837 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 475 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 16,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 462 megavatsaat elektrik ihracatı, 23 bin 163 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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