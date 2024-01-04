Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 306 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 795 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 135 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda 913 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 306 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 907 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 320 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.