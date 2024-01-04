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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 306 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı. Türkiye, dün 5 bin 907 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 320 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
04.01.2024 - 10:16,
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Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 306 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 795 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 135 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda 913 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 306 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 907 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 320 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika


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