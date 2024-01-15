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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 805 bin 745 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 803 bin 493 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 20.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 08.00'de yaşandı. İthal kömür santralleri üretimde en büyük paya sahip oldu ve Türkiye dün 7 bin 439 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
15.01.2024 - 10:36,
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Türkiye'de dün günlük bazda 805 bin 745 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 803 bin 493 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 33 megavatsaatle saat 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 921 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 805 bin 745 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 803 bin 493 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 7 bin 439 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 268 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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