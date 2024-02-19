Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 807 bin 976 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 803 bin 99 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 20.00'de 39 bin 404 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 08.00'de 29 bin 374 megavatsaat oldu. Üretimde ithal kömür santralleri yüzde 26,3 ile ilk sırada yer aldı. Ayrıca, Türkiye dün 5 bin 876 megavatsaat elektrik ihracatı ve 999 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

19.02.2024 10:13  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de dün günlük bazda 807 bin 976 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 803 bin 99 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 404 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 374 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 807 bin 976 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 803 bin 99 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 876 megavatsaat elektrik ihracatı, 999 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:02:12. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement