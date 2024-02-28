Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 914 bin 865 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 560 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 20.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 04.00'te kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Türkiye ayrıca 5 bin 231 megavatsaat elektrik ihracatı ve 4 bin 971 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

28.02.2024 10:26  Güncelleme: 10:29
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Türkiye'de dün günlük bazda 914 bin 865 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 560 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 962 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 436 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 914 bin 865 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 560 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 payla doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 231 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 971 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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