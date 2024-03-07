Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 256 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 168 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 650 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 374 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 946 bin 256 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 168 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 23,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 492 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 440 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.