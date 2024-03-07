Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 256 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 168 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 650 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 374 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 946 bin 256 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 168 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 23,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 492 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 440 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) ve Oyalı Eller Girişimci Kadınlar Kooperatifi iş birliğiyle tekstil ve el sanatları atölyesi açıldı. Atölyede üretilecek tekstil ürünleriyle kadınların aile bütçelerine katkı sağlanacak. Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin ve birçok iş insanı katıldı.
Teknosa, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarıyla 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' ödülüne layık görüldü. Şirket, 'Kadın için Teknoloji' projesiyle Türkiye genelinde kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmayı hedefliyor. Teknosa'da kadın çalışan oranı son 2 yılda yüzde 52'ye ulaştı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları, yurt genelinden gelen 83 kişinin katılımıyla yoğun ilgi görüyor. Kurslara bugüne kadar binin üzerinde vatandaş katıldı ve 300'ü kendi markalarını oluşturdu. Kursiyerler, tarımı daha ileri noktalara taşımak ve ekolojik tarımı geliştirmek için çaba sarf ediyorlar.
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, çimento ve hazır beton sektörlerine yönelik son dönemde açtıkları soruşturmalarda 370 milyon lira idari para cezası kestiklerini belirterek, 'Kurum, çimento ve hazır beton kartellerini tespit etmek için her türlü imkanını seferber ediyor.' dedi. Küle, çimento ve hazır beton sektörüne yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Erzincan'da devlet desteğiyle kurulan jeotermal serada, yaklaşık 1000 ton salkım domates üretimi yapılacak. Yatırımcılar, bölgedeki jeotermal kaynağı değerlendirmek amacıyla uzun süre kaynak araştırması yaptıktan sonra termal sera projesini hayata geçirdi. Topraksız tarımla yapılan üretimde, domateslerin büyük bölümü yurt dışına satılacak. İstihdamı artırmayı hedefleyen yatırımcılar, ikinci ve üçüncü etapları tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Çıldır'da bulunan enerji üreten barajları ziyaret ederek bilgi aldı. Kaymakam İpek, işletme müdüründen bilgiler alarak tesis bölümlerini gezdi ve personellerle sohbet etti. Ziyarete çeşitli kurumların yetkilileri de eşlik etti.
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