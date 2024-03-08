Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 940 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 972 megavatsaatle saat 10.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 961 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 940 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 707 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 23,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 747 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 602 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.