Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 713 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 916 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 554 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 105 megavatsaatle saat 03.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 893 bin 713 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 916 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 24,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile doğal gaz ve yüzde 16,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 202 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 418 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 1986-2023 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sonucunda 71,5 milyar dolar gelir elde etti. ÖİB'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, bu süre zarfında birçok sektörde özelleştirme uygulamaları gerçekleştirildi ve devlet işletmecilikten çekildi. Geçen yıl ise 51 özelleştirme ihalesi yapılarak 181 milyon dolar gelir elde edildi ve Hazine'ye 346 milyon dolar aktarıldı. ÖİB, gelecek dönemde de etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarını sürdürecek.
Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, Türkiye'deki güçlü havacılık ekosisteminin Boeing için bir avantaj olduğunu belirtti. Sargın, Türkiye'deki sanayi ile son 10 yılda 2,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştıklarını ve önümüzdeki dönemde farklı işbirliklerine bakacaklarını söyledi. Türkiye'nin havacılıkta güçlü bir sanayiye sahip olduğunu vurgulayan Sargın, Türk mühendislerinin yeteneklerine ve Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çekti. Ayrıca Orta Asya'nın havacılıkta büyümeye açık bir bölge olduğunu ve Türkiye'nin bu bölgede önemli bir ortak olduğunu ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, ülke genelinde yaşayan Sivaslıların sayısı 1 milyon 979 bin 824 kişi olarak açıklandı. Sivaslıların en fazla bulunduğu il İstanbul olurken, en az bulunduğu il ise Ardahan oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emekliye yönelik yeni destekler için hazırlıklara başladı. "Emekliler Yılı" çerçevesindeki destek planları arasında, "su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma, kamu tesislerinden yararlanma hakkı" gibi başlıklar yer alıyor.
CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın çiftçilere yönelik sözlerini eleştirerek tarım sektöründeki sorunların sadece 'önünü görmek' gibi basit bir vaatle çözülemeyeceğini belirtti. Adem, gerçeklerin göz ardı edildiği bir yaklaşımın tarım sektörünü daha da zor duruma soktuğunu ifade etti.
Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve esnaf, geçim zorluğu ve artan fiyatlara tepki gösteriyor. Borçka'da iş imkanlarının az olması ve büyük şehirlerdeki yüksek yaşam maliyeti nedeniyle geçinmenin zor olduğu belirtiliyor. Küçük işletmelere sahip çıkılması ve yerel esnaftan alışveriş yapılması gerektiği vurgulanıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte akaryakıt taşıyan tankerlerin izini sürerek Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir imalathanede 600 bin litre kaçak akaryakıtın üretildiğini tespit etti. Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı ve 155 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. İmalathanede yapılan aramada ise 600 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde şube müdürleri, İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında bir araya gelerek yeni projeleri değerlendirdi. Toplantıda, tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ve uygulanacak projeler üzerinde fikir birliğine varıldı. Üreticilere daha iyi hizmet sunmak amacıyla birlik ve koordinasyonun sağlanması kararlaştırıldı.
TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de sanayi üretimi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı.
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