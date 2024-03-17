Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 871 bin 114 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 70 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 575 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 400 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 871 bin 114 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 70 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 25,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,1 ile doğal gaz ve yüzde 16,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 627 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 602 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.