Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 871 bin 114 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 70 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 21.00'de 40 bin 575 megavatsaatle gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 08.00'de 31 bin 400 megavatsaat oldu. İthal kömür santralleri üretimde en büyük paya sahip oldu. Türkiye ayrıca dün 3 bin 627 megavatsaat elektrik ihracatı ve 12 bin 602 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

17.03.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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Türkiye'de dün günlük bazda 871 bin 114 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 70 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 575 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 400 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 871 bin 114 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 70 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 25,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,1 ile doğal gaz ve yüzde 16,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 627 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 602 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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