Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 871 bin 114 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 70 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 575 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 400 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 871 bin 114 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 70 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 25,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,1 ile doğal gaz ve yüzde 16,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 627 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 602 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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Adana, zengin bitki örtüsü ve verilen desteklerle bal üretiminde Türkiye ikincisi oldu. 2 bin 146 balcıya toplam 25 milyon 75 bin 480 lira destek sağlandı. Kentte 500 bin kovanda yapılan üretimle 2023 yılında 12 bin 900 ton bal üretildi.
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