Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 668 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 413 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 658 megavatsaatle saat 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 166 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 911 bin 668 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 413 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 20,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,3 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 payla doğal gaz santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 287 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 45 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Antalya'ya göç eden yabancıların artan konut kira fiyatlarına tepki göstermesiyle birlikte fiyatlar normale döndü. Pandemi döneminde inşaat sektörünün canlanması da fiyatların geri çekilmesine katkı sağladı. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, fiyatların yavaş yavaş aşağı inmeye başladığını belirtti ve 2024 yılında kira fiyatlarının enflasyona göre ilerleyeceğini söyledi.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesinden en çok SSK'lı çalışanların yararlandığını belirterek, 2023 yılında emekli olan 2 milyon yüz 193 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 925 bin SSK'lı olduğunu ifade etti. Karakaş ayrıca, 2025 ocak ayına kadar 1 milyondan fazla EYT'linin daha emekli olabileceğine dikkat çekti.
Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Billur Örnek, sahte bir 'mükemmel kendilik algısı'nın çocukları güçlü kılmaktan çok psikolojik bozukluklara açık ve kırılgan hale getirdiğini bildirdi. Kendilik algısının kişinin kendisini nasıl gördüğünü, algıladığını veya tanımladığını anlatan bir olgu olduğunu belirten Örnek, gerçekçi bir kendilik algısı oluşturmanın daha sağlıklı olduğunu vurguladı. Sahte bir 'mükemmel kendilik algısı'nın çocukları güçlü kılmaktan çok psikolojik bozukluklara açık ve kırılgan hale getirdiğini ifade eden Örnek, sağlıklı bir kendilik algısı için çocukların yetişkinlerin iletişimine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Aydın, imitasyon ürünleri kullanmanın caiz olmadığını ve haram konuları sigortalatmanın da caiz olmadığını açıkladı. Aydın, imitasyon ürünlerin kul hakkına girdiğini ve kamu hakkı olduğunu belirtti. Tarım sigortasıyla ilgili olarak ise Aydın, konusu haram olmayan her türlü sigortanın caiz olduğunu ancak haram konuların sigortalanmasının caiz olmadığını ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1 artarak 100 değerine ulaştı. Tüketici güven endeksi yüzde 0,02, reel kesim güven endeksi yüzde 1,5, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 azaldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 düşüş gösterdi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bitkisel üretimi desteklemek amacıyla kendi gübre üretimine başladı.
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