Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 668 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 413 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 11.00'de 42 bin 658 megavatsaat olarak gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 20,3 payla ilk sırada yer aldı. Türkiye dün 4 bin 287 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 45 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

28.03.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 668 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 413 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 658 megavatsaatle saat 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 166 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 911 bin 668 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 413 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 20,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,3 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 payla doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 287 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 45 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Antalya'da Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancı akınıyla yükselen konut kira fiyatları normale döndü
    11:11 Antalya'da Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancı akınıyla yükselen konut kira fiyatları normale döndü

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Antalya'ya göç eden yabancıların artan konut kira fiyatlarına tepki göstermesiyle birlikte fiyatlar normale döndü. Pandemi döneminde inşaat sektörünün canlanması da fiyatların geri çekilmesine katkı sağladı. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, fiyatların yavaş yavaş aşağı inmeye başladığını belirtti ve 2024 yılında kira fiyatlarının enflasyona göre ilerleyeceğini söyledi.

  • 2023 Yılında Emekli Olanların Çoğunluğu SSK'lılar
    11:06 2023 Yılında Emekli Olanların Çoğunluğu SSK'lılar

    Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesinden en çok SSK'lı çalışanların yararlandığını belirterek, 2023 yılında emekli olan 2 milyon yüz 193 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 925 bin SSK'lı olduğunu ifade etti. Karakaş ayrıca, 2025 ocak ayına kadar 1 milyondan fazla EYT'linin daha emekli olabileceğine dikkat çekti.

  • Sahte Mükemmel Kendilik Algısı Çocukları Kırılgan Hale Getiriyor
    10:53 Sahte Mükemmel Kendilik Algısı Çocukları Kırılgan Hale Getiriyor

    Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Billur Örnek, sahte bir 'mükemmel kendilik algısı'nın çocukları güçlü kılmaktan çok psikolojik bozukluklara açık ve kırılgan hale getirdiğini bildirdi. Kendilik algısının kişinin kendisini nasıl gördüğünü, algıladığını veya tanımladığını anlatan bir olgu olduğunu belirten Örnek, gerçekçi bir kendilik algısı oluşturmanın daha sağlıklı olduğunu vurguladı. Sahte bir 'mükemmel kendilik algısı'nın çocukları güçlü kılmaktan çok psikolojik bozukluklara açık ve kırılgan hale getirdiğini ifade eden Örnek, sağlıklı bir kendilik algısı için çocukların yetişkinlerin iletişimine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

  • Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili: İmitasyon ürün kullanmak ve haram konuları sigortalatmak caiz değildir
    10:51 Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili: İmitasyon ürün kullanmak ve haram konuları sigortalatmak caiz değildir

    Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Aydın, imitasyon ürünleri kullanmanın caiz olmadığını ve haram konuları sigortalatmanın da caiz olmadığını açıkladı. Aydın, imitasyon ürünlerin kul hakkına girdiğini ve kamu hakkı olduğunu belirtti. Tarım sigortasıyla ilgili olarak ise Aydın, konusu haram olmayan her türlü sigortanın caiz olduğunu ancak haram konuların sigortalanmasının caiz olmadığını ifade etti.

  • Ekonomik güven endeksi mart ayında yüzde 1 artarak 100 oldu
    10:41 Ekonomik güven endeksi mart ayında yüzde 1 artarak 100 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1 artarak 100 değerine ulaştı. Tüketici güven endeksi yüzde 0,02, reel kesim güven endeksi yüzde 1,5, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 azaldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 düşüş gösterdi.

  • Başkan Sekmen;
    10:38 Başkan Sekmen; "Tarım ve hayvancılık sektöründe adeta çığır açtık"

    Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bitkisel üretimi desteklemek amacıyla kendi gübre üretimine başladı.


10:21 Yargıtay başkanlık seçiminde 9’uncu tur oylaması bugün yapılacak Yargıtay başkanlık seçiminde 9'uncu tur oylaması bugün yapılacak
09:19 Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar
08:23 YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak
08:19 Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor! Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor
07:52 Cübbeli’den İsmailağa Cemaati’ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi’nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin Cübbeli'den İsmailağa Cemaati'ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin
10:40 Kadıköy’deki maç günlerce konuşulmuştu Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez’den net yorum Kadıköy'deki maç günlerce konuşulmuştu! Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez'den net yorum
10:18 Milli voleybolcudan maç sonu sevgilisine evlilik teklifi Milli voleybolcudan maç sonu sevgilisine evlilik teklifi
10:00 Parkta çocuğuyle ilgilenirken altınlarını çaldırdı Parkta çocuğuyle ilgilenirken altınlarını çaldırdı
09:59 Kendilerinden geçtiler Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılan Gürcistan’ın büyük coşkusu Kendilerinden geçtiler! Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Gürcistan'ın büyük coşkusu
09:57 Endonezya’dan radikal karar Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta’yı adaya taşıyorlar Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar
09:51 Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı
09:42 Sevgi evlerinde kalan bebek ölü bulundu Sevgi evlerinde kalan bebek ölü bulundu
09:35 BDDK’dan yeni Seçil Erzan kararı: Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek BDDK'dan yeni Seçil Erzan kararı: Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek
08:11 Yıldız Tilbe emekli oldu Alacağı maaşı da hiç beğenmedi Yıldız Tilbe emekli oldu! Alacağı maaşı da hiç beğenmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 11:09:47. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement