Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 668 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 413 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 658 megavatsaatle saat 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 166 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 911 bin 668 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 413 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 20,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,3 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 payla doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 287 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 45 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.