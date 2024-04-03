Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 841 bin 874 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 788 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 442 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 572 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 841 bin 874 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 788 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 20,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 payla linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye, dün 2 bin 863 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 812 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadı öncesi biçerdöverlerin bakımı ve hazırlıkları başladı. Biçerdöver sahipleri, detaylı bir bakım yaparak hasat için hazır hale getiriyor. Biçerdöverin doğru bakımının önemine dikkat çeken bir çiftçi, bilyelerin ve yangın tüpünün en önemli parçalar olduğunu belirtti. Ayrıca, biçerdöverlerin her gün kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, eğitim en yüksek artışı kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise azalış gösteren grup oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 51,47 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, eğitim en yüksek artışı kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise azalan grup oldu. Yİ-ÜFE ise imalat ürünlerinde yıllık yüzde 58,92 artış gösterdi.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olarak 1937'de kuruldu ve 87 yıldır ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır. KARDEMİR, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 27. sırada yer almakta ve yıllık 3,5 milyon ton sıvı çelik üretimi hedeflemektedir. Ayrıca, KARDEMİR'in Türkiye'ye demir çelik sektöründe yeni ufuklar açmayı planlayan bir mektep olduğu belirtilmektedir.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Kalyon Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi, 3,5 milyondan fazla panelin güneş enerjisinden elektrik üretim verilerini anlık takip ediyor. Fütürist tasarımıyla dikkat çeken merkez, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması hedefine katkı sağlıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da 1 Haziran 2006 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 413 bin 279 TARSİM poliçesinin düzenlendiğini; 1,1 milyar TL devlet sigorta prim desteği sağlandığını ve 914,7 milyon TL hasar tazminatı ödendiğini açıkladı. Yumaklı, tarım sigortası yaptırmayan çiftçilerin de İl Acil Destek Ödeneği kapsamında zararlarının tazmini imkanının bulunduğunu bildirdi.
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