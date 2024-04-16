Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 788 bin 916 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 792 bin 216 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 929 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 269 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 788 bin 916 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 792 bin 216 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 24,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,3 payla doğal gaz santralleri ve yüzde 13,1 payla ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 962 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 345 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.