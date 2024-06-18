Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 700 bin 525 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 701 bin 706 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saatleri 22.00'de 34 bin 480 megavatsaat, en düşük tüketim ise 07.00'de 22 bin 613 megavatsaat olarak gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 21 payla ilk sırada yer aldı. Türkiye, dün 9 bin 944 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 11 bin 125 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

18.06.2024 11:07
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Türkiye'de dün günlük bazda 700 bin 525 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 701 bin 706 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 480 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 613 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 700 bin 525 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 701 bin 706 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 944 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 125 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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