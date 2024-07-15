Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 965 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 963 bin 678 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 879 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 536 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 965 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 963 bin 678 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile rüzgar ve yüzde 15 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 909 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 613 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.