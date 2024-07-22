Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 37 bin 425 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 35 bin 69 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 595 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 689 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 37 bin 425 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 69 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,3 ile barajlı hidrolelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 33 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 641 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.