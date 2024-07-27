Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 120 bin 124 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 112 bin 546 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 202 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 788 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 120 bin 124 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 112 bin 546 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 176 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 554 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.