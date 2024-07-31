Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 143 bin 785 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 138 bin 368 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 921 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 821 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 143 bin 785 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 138 bin 368 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 880 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 963 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.