Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 143 bin 785 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 138 bin 368 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 15.00'te 54 bin 921 megavatsaat olarak kaydedilirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de 36 bin 821 megavatsaat oldu. Üretimde doğal gaz santralleri yüzde 21,9 payla ilk sırada yer aldı ve onu ithal kömür santralleri ve rüzgar santralleri takip etti. Türkiye dün 13 bin 880 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 7 bin 963 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

31.07.2024 10:17
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 143 bin 785 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 138 bin 368 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 921 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 821 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 143 bin 785 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 138 bin 368 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 880 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 963 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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