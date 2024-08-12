Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 972 bin 358 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 977 bin 895 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 139 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 648 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 972 bin 358 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 977 bin 895 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,8 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 504 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 973 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.