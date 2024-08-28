Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 95 bin 384 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 93 bin 622 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 724 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 237 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 95 bin 384 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 93 bin 622 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 703 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 800 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.