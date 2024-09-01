Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 945 bin 79 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 636 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te 45 bin 8 megavatsaat olarak gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde en büyük paya sahip oldu. Türkiye, dün 13 bin 361 megavatsaat elektrik ihracatı ve 14 bin 689 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

01.09.2024 10:46
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Türkiye'de dün günlük bazda 945 bin 79 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 636 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 8 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 484 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 945 bin 79 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 946 bin 636 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,6 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 361 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 689 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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