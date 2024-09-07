Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 41 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 43 bin 590 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 471 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 17 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 41 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 43 bin 590 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 481 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 225 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.