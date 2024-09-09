Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 882 bin 855 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 602 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşti.

09.09.2024 10:17
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Türkiye'de dün günlük bazda 882 bin 855 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 602 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 495 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 682 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 882 bin 855 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 885 bin 602 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 557 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 304 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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