Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 895 bin 567 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 721 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 985 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 886 megavatsaatle 05.00'te kaydedildi.

Günlük bazda 895 bin 567 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 721 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,3 ile rüzgar santralleri ve yüzde 12,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 422 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 409 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.