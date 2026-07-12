Türkiye'de İlk 6 Ayda 434 Milyon TL Madeni Para Basıldı - Son Dakika
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Türkiye'de İlk 6 Ayda 434 Milyon TL Madeni Para Basıldı

12.07.2026 11:13
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Bu yılın ilk yarısında toplam 169 milyon 960 bin madeni para tedavüle sunuldu.

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında vatandaşların cebine 434 milyon 615 bin 500 liralık madeni para girdi.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-haziran döneminde toplam 169 milyon 960 bin adet madeni para tedavüle sunuldu. Bu dönemde basılan madeni paraların toplam değeri 434 milyon 615 bin 500 lira oldu.

En çok 1 lira, en az 25 kuruş basıldı

Söz konusu dönemde basılan madeni paraların dağılımına bakıldığında, adet bazında piyasaya en çok sürülen madeni paranın 90 milyon 439 bin adetle 1 lira olduğu görüldü. Bunu 67 milyon 686 bin adetle 5 lira ve 11 milyon 367 bin adetle 50 kuruş takip etti. Aynı dönemde 360 bin adet 10 kuruş ve 108 bin adet 25 kuruş dolaşıma sunulurken, 5 kuruş ve 1 kuruş ise hiç basılmadı.

Yılın ilk yarısında en fazla madeni para 46 milyon 210 bin adetle şubat ayında basılarak tedavüle girdi. Madeni para arzının en düşük kaldığı ay ise 15 milyon 600 bin adetle haziran oldu.

Geçen yıl tedavüle sürülen madeni paraların değeri 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 lira olarak hesaplanmıştı. Bu dönemde 172 milyon 793 bin adet 5 lira, 449 milyon 652 bin adet 1 lira, 37 milyon 254 bin adet 50 kuruş, 1 milyon 80 bin adet 10 kuruş, 180 bin adet 5 kuruş ve 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunulmuştu.

Bu yılın ilk 6 ayında tedavüle sunulan madeni paraların adedi ve toplam değerleri şöyle:

Miktar (Adet)TL Değeri
5 TL67.686.000338.430.000 TL
1 TL90.439.00090.439.000 TL
50 Kuruş11.367.0005.683.500 TL
25 Kuruş108.00027.000 TL
10 Kuruş360.00036.000 TL
5 Kuruş00 TL
1 Kuruş00 TL
TOPLAM169.960.000434.615.500 TL

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Döviz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İlk 6 Ayda 434 Milyon TL Madeni Para Basıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de İlk 6 Ayda 434 Milyon TL Madeni Para Basıldı - Son Dakika
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