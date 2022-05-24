Türkiye'de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı - Son Dakika
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Türkiye'de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı

24.05.2022 16:35
Türkiye'de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı

Türkiye'de otomobil başına düşen kişi sayısında Ankara ilk sırada, Hakkari ise son sırada yer aldı.

Türkiye'de otomobil başına düşen kişi sayısında Ankara ilk sırada, Hakkari ise son sırada yer aldı. Türkiye genelinde ise ortalama 6 kişiye bir otomobil düşüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Aralık 2021 sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklandı. Motorlu Kara Taşıtları Nisan 2022 yılı verilerine göre ise Türkiye'de kayıtlı 25 milyon 594 bin 663 taşıt içerisinde 13 milyon 882 bin 587 otomobil bulunuyor.

Ankara ilk sırada, Hakkari son sırada

Türkiye'de otomobil başına düşen kişi sayısı 6,1 oldu. İllere göre ise Ankara 3,4 kişi ile ilk sırada, Hakkari ise 126 kişi ile son sırada yer aldı. İşte illere göre otomobil başına düşen kişi sayısı:

"Ankara 3,4, Antalya 4,4, Muğla 4,4, Burdur 4,7, Denizli 4,8, İstanbul 4,9, Eskişehir 5,0, İzmir 5,1, Isparta 5,1, Kütahya 5,2, Uşak 5,2, Amasya 5,2, Nevşehir 5,3, Bolu 5,4, Balıkesir 5,5, Bursa 5,5, Kayseri 5,5, Çanakkale 5,6, Edirne 5,6, Kırklareli 5,7, Aydın 5,7, Kastamonu 5,7, Zonguldak 5,9, Karabük 5,9, Konya 6,0, Kırşehir 6,0, Aksaray 6,0, Mersin 6,1, Çorum 6,2, Osmaniye 6,2, Adana 6,2, Manisa 6,3, Bilecik 6,5, Bartın 6,5, Sakarya 6,6, Trabzon 6,6, Düzce 6,6, Sinop 6,6, Karaman 6,7, Kırıkkale 6,7, Tokat 6,7, Samsun 6,8, Sivas 7,0, Hatay 7,1, Niğde 7,1, Tekirdağ 7,2, Elazığ 7,4, Yalova 7,5, Kocaeli 7,6, Malatya 7,7, Erzincan 7,8, Kahramanmaraş 7,8, Afyonkarahisar 7,9, Gaziantep 8,2, Yozgat 8,3, Çankırı 8,7, Ordu 9,0, Rize 9,2, Artvin 9,6, Giresun 9,7, Adıyaman 11,7, Bayburt 12,1, Erzurum 12,2, Kilis 12,7, Gümüşhane 13,1, Tunceli 20,9, Şanlıurfa 22,4, Kars 22,9,Ardahan 24,7, Iğdır 31,1, Diyarbakır 32,2, Bingöl 32,2, Mardin 34,4, Batman 38,6, Van 41,3, Muş 43,4, Bitlis 43,5, Siirt 46,6, Ağrı 60,3, Şırnak 96,7, Hakkari 126". - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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