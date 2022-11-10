İşsizlik bir önceki aya göre yükselişe geçti! Yüzde 10,1 seviyesine ulaştı - Son Dakika
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İşsizlik bir önceki aya göre yükselişe geçti! Yüzde 10,1 seviyesine ulaştı

10.11.2022 11:59

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı işsizlik verilerine göre işsiz sayısı 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,0 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,9 olarak gerçekleşti

İşgücü 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 67 bin kişi artarak 34 milyon 349 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3 kadınlarda ise yüzde 35,0 oldu.

GENÇ NUFÜSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 19,6 oldu 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile yüzde 19,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16,5, kadınlarda ise yüzde 25,4 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 44,0 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 20,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,0 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşsizlik bir önceki aya göre yükselişe geçti! Yüzde 10,1 seviyesine ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşsizlik bir önceki aya göre yükselişe geçti! Yüzde 10,1 seviyesine ulaştı - Son Dakika
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