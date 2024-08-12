Türkiye'de İşsizlik Oranı Haziranda Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İşsizlik Oranı Haziranda Arttı

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu. İşsiz sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak kaydedildi.

12.08.2024 10:32
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Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puan yükselişle yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6, kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olduğu hesaplandı.

Bu arada, bazı aylara ilişkin işsizlik oranlarında revizyona gidildi.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl

2022

2023

2024
Ocak

11,1

9,6

9
Şubat

10,7

10

8,7
Mart

11,1

10,1

8,7
Nisan

10,9

10,1

8,7
Mayıs

10,9

9,6

8,5
Haziran

10,3

9,4

9,2
Temmuz

10,2

9,3

Ağustos

9,8

9,1

Eylül

10,1

9

Ekim

10,3

8,5

Kasım

10,1

9

Aralık

10,3

8,8

(Sürecek)

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İşsizlik Oranı Haziranda Arttı - Son Dakika

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