Türkiye'de İşsizlik Oranı Mart Ayında Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İşsizlik Oranı Mart Ayında Azaldı

Türkiye\'de İşsizlik Oranı Mart Ayında Azaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu. İşsiz sayısı ise 3 milyon 57 bin kişi olarak kaydedildi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 12 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta ise işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 15,1 oldu.

10.05.2024 10:23
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Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 57 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,4 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,2 olduğu hesaplandı.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl

2022

2023

2024
Ocak

11,1

9,6

9
Şubat

10,7

10

8,7
Mart

11,1

10

8,6
Nisan

10,8

10

Mayıs

10,8

9,5

Haziran

10,4

9,5

Temmuz

10,2

9,4

Ağustos

9,8

9,2

Eylül

10,1

9,1

Ekim

10,3

8,6

Kasım

10,1

9

Aralık

10,3

8,8

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İşsizlik Oranı Mart Ayında Azaldı - Son Dakika

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