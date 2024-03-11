Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 9,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 214 bin kişi olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ocakta bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 0,6 puan azaldı.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puanlık artışla yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda ise yüzde 21,1 olduğu hesaplandı.
TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.
TÜİK verilerine göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:
|Ay/Yıl
|2022
|2023
|2024
|Ocak
|11,2
|9,7
|9,1
|Şubat
|10,6
|9,9
|Mart
|11
|9,9
|Nisan
|10,8
|10
|Mayıs
|10,8
|9,5
|Haziran
|10,4
|9,5
|Temmuz
|10,2
|9,4
|Ağustos
|9,8
|9,2
|Eylül
|10,1
|9,1
|Ekim
|10,3
|8,6
|Kasım
|10,2
|9
|Aralık
|10,3
|8,9
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de İşsizlik Oranı Ocak Ayında Arttı - Son Dakika
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