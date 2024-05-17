Türkiye İşsizlik Oranı İlk Çeyrekte %8,7'ye Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye İşsizlik Oranı İlk Çeyrekte %8,7'ye Geriledi

Türkiye İşsizlik Oranı İlk Çeyrekte %8,7\'ye Geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,7 oldu. İşsiz sayısı ise 3 milyon 105 bin kişi olarak kaydedildi. Genç nüfusta ise mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,6 olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azaldı.

17.05.2024 10:21
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Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 105 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puanlık düşüşle yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8 kadınlarda ise yüzde 20,9 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022

2023

2024
1. Çeyrek

11

9,9

8,7
2. Çeyrek

10,7

9,7

3. Çeyrek

10,1

9,2

4. Çeyrek

10,2

8,8

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye İşsizlik Oranı İlk Çeyrekte %8,7'ye Geriledi - Son Dakika

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