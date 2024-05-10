Türkiye'de İstihdam Edilenlerin Sayısı Martta 32 Milyon 588 Bin Kişi Oldu

Ekonomi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta aylık bazda 139 bin artarak 32 milyon 588 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, martta bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49,5'e ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 121 bin kişi artarak 35 milyon 645 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan yükselerek yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 36,9 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, martta aylık bazda 0,3 saat artarak 43,8 saat olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, martta aylık bazda 0,4 puan azalarak yüzde 24,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,1 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde mart ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 65.799 32.564 33.235 İş gücü (bin kişi) 35.645 23.383 12.262 İstihdam (bin kişi) 32.588 21.792 10.796 İşsiz (bin kişi) 3.057 1.591 1.466 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.154 9.181 20.973 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54,2 71,8 36,9 İstihdam oranı (yüzde) 49,5 66,9 32,5 İşsizlik oranı (yüzde) 8,6 6,8 12 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 15,1 11,7 21,2 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA