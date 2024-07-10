Türkiye'de İstihdam Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İstihdam Rekoru Kırıldı

Türkiye\'de İstihdam Rekoru Kırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mayıs ayında istihdam edilen kişi sayısının bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak, 32 milyon 920 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilediğini açıkladı. İşsizlik oranının gerilediği ve istihdamın büyüdüğü belirtilirken, işsizlik verilerinde beklenen sonuçların alındığı ifade edildi.

10.07.2024 11:36
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mayıs ayında istihdam edilen kişi sayısının bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak, 32 milyon 920 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilediğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyurduğu mayıs ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12'nci Kalkınma Planı ve OVP (Orta Vadeli Program) hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Attığımız adımlar ile istihdamımız büyüyor, işsizlik oranları gerilemeye devam ediyor. İstihdam sayımız, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak, 32 milyon 920 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. İstihdam oranımız, bir önceki aya göre 0,4 puan, bir önceki yıla göre ise 1,6 puan artarak yüzde 50 olarak gerçekleşti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme için attığımız kararlı adımların neticesinde, işsizlik verilerinde de beklediğimiz sonuçları alıyoruz. İşsiz sayısının 27 bin kişi azalması ile işsizlik oranı bir önceki aya 0,1 puan, bir önceki yıla göre 1,1 puan gerileyerek yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İş gücümüz, bir önceki aya göre 245 bin kişi artışla 35 milyon 931 bin kişiye; iş gücüne katılma oranı bir önceki aya göre 0,3 puan, bir önceki yıla göre ise 1 puan artarak yüzde 54,5 seviyesine yükseldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İstihdam Rekoru Kırıldı - Son Dakika

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