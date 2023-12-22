 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'de Kafessiz Yumurta Taahhüdü Veren Firmaların Sayısı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de Kafessiz Yumurta Taahhüdü Veren Firmaların Sayısı Artıyor

Kafessiz Türkiye'nin yayımladığı Yumurta Takip Raporu'na göre, Türkiye'de faaliyet gösteren 98 firma arasında 59 firma kafeslerden elde edilen yumurtaları kullanmayacağını taahhüt etti. Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 80'inden fazlası endüstriyel kafes sistemlerini reddediyor ve hayvan refahını önemsiyor.

Türkiye\'de Kafessiz Yumurta Taahhüdü Veren Firmaların Sayısı Artıyor
22.12.2023 - 11:38,
Abone Ol

Yumurtası için yetiştirilen tavukların endüstriyel kafeslere son verilmesi için çalışan Kafessiz Türkiye, her yılın sonunda hazırladığı Yumurta Takip Raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye'de faaliyet gösteren ve kafessiz yumurta taahhüdü veren 59 firma ile henüz taahhüt vermeyen 39 firma olmak üzere toplamda 98 firma yer alıyor. Bu firmalar otel, perakende, kafe/restoran, gıda üreticisi ve yemek servisi olmak üzere beş farklı sektörden seçildi. Firma seçiminde büyüklük, satın aldıkları yumurta sayısı, piyasa etkileri ve taahhütlerinin sektörleri için önemi göz önünde bulunduruldu.

Rapor, Türkiye'deki hayvan refahı değişikliklerini izlemeyi ve endüstriyel kafes sistemlerinden elde edilen yumurtaların kullanımını terk etmeyi taahhüt eden firmaları şeffaf bir şekilde takip etmeyi amaçlıyor. Raporda ayrıca alternatif üretim sistemleri, Türkiye'deki şirketlerin hayvan refahı alanında ilerlemeleri ve kamuoyu görüşü hakkında bilgilere yer veriliyor.

Kafessiz Türkiye'nin internet sitesinde yer alan rapora göre 2023 yılı itibarıyla Türkiye'de operasyonlarını yürüten ulusal ve yabancı birçok marka, tüketicinin artan şeffaflık talebine ve hayvan refahına uygun üretim arzusuna sessiz kalmayarak kafes yumurtasını terk etmeyi taahhüt ediyor. Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 80'inden fazlası, endüstriyel kafes sistemlerini reddediyor ve hayvanları kötü şartlarda yetiştiren firmaların ürünlerini almamak konusunda kararlı olduğunu belirtiyor. Otel, perakende, kafe/restoran, gıda üreticisi ve yemek servisi olmak üzere beş farklı sektörden firmaların yer aldığı 2023 Yumurta Takip Raporu'nda raporunda, 98 firmadan 59'unun kafeslerden elde edilen yumurtaları kullanmayacağına dair söz verdiği belirtiliyor.

Rapora ilişkin açıklama yapan Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Emre Kaplan, "Tavuklar, Türkiye'de yetiştirilen tüm kara hayvanlarının yüzde 95'ini oluşturuyor.TÜİK verilerine göre Türkiye'de sadece yumurtası için yetiştirilen 109 milyon tavuk var ve bu tavukların 100 milyon kadarı yumurta endüstrisinin karlılığını artırmak için bir A4 kağıdından daha küçük bir alana hapsedilerek ömrünü toprağa basamadan geçiriyor. Türkiye'deki sokak hayvanı sayısı en yüksek tahminlere göre 8 milyon civarında. Yani ülkemizde kafeslerde eziyet gören hayvanların sayısı, sokak hayvanı sayısının 12 katından daha fazla" dedi.

"RAPORUN SON BASKISINI YAPACAĞIMIZ GÜNLERİ BEKLİYORUZ"

Kaplan, "Kampanyamıza başladığımız ilk günden beri yüz binlerce imzacımızın desteğinden anladığımız gibi, Türkiye kamuoyu gür bir sesle kafeslere karşı çıkıyor. Hiçbir hayvana kar hırsı için bu kadar insanlık dışı koşullarda eziyet çektirilmesini istemiyor. Bu sebeple gelecekten umutluyuz.2023 Yumurta Takip Raporumuz, kamuoyunun hayvan refahı için gür sesle yaptığı çağrıya, şirketlerin verdiği cevapları listeliyor. Bağımsızlığımızı korumak için hayvansal ürün satan hiçbir şirketten maddi destek almadan yürüttüğümüz bu çalışma yine gıda sektöründeki en büyük firmaları kapsıyor. Bu yılda da kafesleri terk etmek üzere söz veren firma sayısının artmasından memnuniyet duyuyoruz. Kafeslerin yasaklandığı ve bu raporun son baskısını yaptığımız güne ulaşmayı iple çekiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye, Hayvan Hakları, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Kafessiz Yumurta Taahhüdü Veren Firmaların Sayısı Artıyor - Son Dakika


11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58
Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53
GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53
Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
10:48
Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş
10:27
Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor

Son Dakika
11:29 Süper Lig'e yeni çıkan Samsunspor, iki dönem transfer yasağı aldı
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58 Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53 GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53 Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
10:48 Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş
10:27 Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor
10:23 Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi
10:22 Yapacağı katliamı açık açık yazmış! Prag'da üniversiteyi kana bulayan saldırganın gizli günlüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 11:39:34. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Kafessiz Yumurta Taahhüdü Veren Firmaların Sayısı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement